С 15 часов в Минске начнут перекрывать движение транспорта

В это время запланировано начало выдвижения техники для участия в параде

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Начало выдвижения механизированной колонны, которая будет участвовать в параде 3 июля в Минске, запланировано на 15.00. В это время техника проедет по маршруту: улица Основателей - улица Стариновская.

- Поэтапно по мере передвижения колонн, а также в период проведения мероприятий, будет организовано ограничение движения транспорта, - говорится в информации ГАИ в Telegram.

Выезд на проспект Независимости - проспект Машерова состоится в 16.00. Место построения механизированной колонны: по проспекту Машерова на участке от р.Свислочь до улицы Куйбышева.

Начало выдвижения техники, перевозящей участников пеших колон, состоится в 17.00 по маршруту: проспект Независимости – МКАД – проспект Победителей – улицам Саперов, Тимирязева – проспекту Машерова – улицам Гвардейской, Тарханова, Игнатенко. Возвращаться техника будет по проспекту Машерова, улицам Тимирязева, Саперов, проспекту Победителей, улицам Орловской, Сурганова, по проспекту Независимости и улице Стариновской.

В Госавтоинспекции напомнили, что 3 июля запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта:

- по проспекту Машерова на участке от проспекта Независимости до улицы Тимирязева; - по улице Саперов от улицы Тимирязева до проспекта Победителей; - по местному проезду г-цы «Планета»; - по улице Заславской до д.27 от проспекта Машерова; - на площадке возле д.39 по проспекту Победителей (со стороны проспекта Машерова); - по улице Тимирязева от улицы Кальварийской до улицы Орловской, включая стоянку в районе д.3 по улице Тимирязева; - по улице Гвардейской от проспекта Машерова до улицы Игнатенко; - по улице Игнатенко; - по улице Даумана до перекрестка с улицей В.Хоружей; - по улице Сторожевской до перекрестка с улицей Заборского.