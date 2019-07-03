Белорусский автобус с 50 пассажирами попал в ДТП под Одессой

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Поздно вечером во вторник, 2 июля, на трассе «Одесса-Киев» в Украине попал в аварию белорусский автобус. Рейсовый Neoplan вез отдыхающих по маршруту «Минск - Одесса». В салоне находилось 50 пассажиров.

В автобус врезался грузовик «КамАЗ», который двигался в попутном направлении, и водитель которого не учел дорожных обстоятельств и не придерживался безопасного бокового расстояния, сообщает Патрульная полиция Одесской области Украины.

- Автобус зажало между металлическим отбойником и грузовиком. Пассажиров эвакуировали, когда прибывшие на место ДТП патрульные вместе с водителем разбили лобовое стекло, - рассказали в полиции.

К счастью, пострадавших в аварии нет. А за пассажирами прислали другой автобус, на котором пассажиры разбитого «Неоплана» продолжили поездку, добавили в полиции.

Утром 3 июля на трассе из-за аварии образовались большие пробки в сторону Одессы.