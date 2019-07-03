2019-07-03T15:54:59+03:00
Политика
КП Беларусь

Генсек ООН приедет в Минск в сентябре

В программе визита существенное место займет проблематика устойчивого развития
Павел МИЦКЕВИЧ
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Генсек ООН приедет в Минск в сентябреГенсек ООН приедет в Минск в сентябреФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш приедет в Минск в сентябре 2019 года. Сейчас идет работа по подготовке его визита в Минск. Это обсуждали на недавней встрече замминистра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса и постоянного координатора системы развития в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий.

- Собеседники отметили целесообразность и желательность того, чтобы в программе визита существенное место заняла проблематика устойчивого развития, - говорится в сообщении МИД.

Кроме того, стороны рассмотрели пути совершенствования деятельности. Дапкюнас подтвердил готовность Беларуси к расширению сотрудничества с программами и агентствами ООН по приоритетным для страны направлениям. В частности, речь идет об устойчивом развитии и международном чернобыльском сотрудничестве. Также на встрече обсудили содействие международных партнеров в развитии туризма в Беларуси.

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