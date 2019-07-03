2019-07-03T16:43:31+03:00
Политика
КП Беларусь

Новая встреча Лукашенко и Путина пройдет 18 июля в Санкт-Петербурге

Президенты продолжат обсуждать тематику интеграции
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Новая встреча Лукашенко и Путина пройдет 18 июля в Санкт-ПетербургеНовая встреча Лукашенко и Путина пройдет 18 июля в Санкт-ПетербургеФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Беларусь - ближайший союзник России, заявил президент РФ во время церемонии вручения ему верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств.

- В этом году проводятся многочисленные мероприятия, посвященные 20 летию Союзного государства, - напомнил Владимир Путин. - Мы настроены на дальнейшее развитие тесных интеграционных связей с белорусскими партнерами.

Форум регионов России и Беларуси скоро пройдет Санкт Петербурге, и там президенты двух стран снова встретятся 18 июля, чтобы продолжить обсуждение тематики интеграции.

- Пользуясь случаем, хотел бы еще раз поздравить белорусский народ и руководство республики с государственным праздником - Днем независимости, - цитирует президента РФ его пресс-служба. Ранее Путин поздравлял Лукашенко с праздником. Он напомнил, что этот день, 3 июля, 75 лет назад Минск был освобожден от немецких оккупантов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Деревню на Полесье заселили аисты - фото
Генсек ООН приедет в Минск в сентябре
Белорусский автобус с 50 пассажирами попал в ДТП под Одессой
С 15 часов в Минске начнут перекрывать движение транспорта
Google изменил логотип в честь Дня независимости Беларуси
Российские журналисты ознакомились с историей партизанского движения в Беларуси
«Танки были как букеты цветов». Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Минска
Уникальная для Беларуси: в Бресте построили гигантскую транспортную развязку - видео с воздуха
Лукашенко прокомментировал «закон об отсрочках»: «Вы хотите в НАТО? Я – нет! Вы хотите в состав России? И я не хочу»
Бобруйчанин психанул и нарисовал во дворе баллончиком разметку прямо по машинам
Зеленский пригласил Лукашенко посетить с визитом Украину
В Слуцком районе председатель сельсовета снес 50 домов, не получив разрешения собственников