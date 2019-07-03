Новая встреча Лукашенко и Путина пройдет 18 июля в Санкт-Петербурге

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Беларусь - ближайший союзник России, заявил президент РФ во время церемонии вручения ему верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств.

- В этом году проводятся многочисленные мероприятия, посвященные 20 летию Союзного государства, - напомнил Владимир Путин. - Мы настроены на дальнейшее развитие тесных интеграционных связей с белорусскими партнерами.

Форум регионов России и Беларуси скоро пройдет Санкт Петербурге, и там президенты двух стран снова встретятся 18 июля, чтобы продолжить обсуждение тематики интеграции.

- Пользуясь случаем, хотел бы еще раз поздравить белорусский народ и руководство республики с государственным праздником - Днем независимости, - цитирует президента РФ его пресс-служба. Ранее Путин поздравлял Лукашенко с праздником. Он напомнил, что этот день, 3 июля, 75 лет назад Минск был освобожден от немецких оккупантов.