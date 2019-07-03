ЧП в Минске во время салюта: есть пострадавшая

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- В 22:20 начался салют. Мы стояли около моста (через реку от выстрелов салюта) где-то на 2 и 4 минутах салюта было 2 взрыва. Салют в парке Победы прекратили примерно в 22:25, - рассказала «Комсомолке» Татьяна, которая стала очевидицей происшествия. - Мы увидели, как мимо нас пробежала милиция. Обернулись, там женщина лежит без сознания, истекает кровью. Вокруг неё собралась толпа. «Скорая» прибежала очень быстро. Примерно в 22:33 женщину унесла скорая.

О состоянии пострадавшей пока ничего не известно. Фото: Tut.by

Другие очевидцы пишут в соцсетях, что в спорткомлексе «Динамо» вылетели окна, разбиты стекла и в других домах.Официальных комментариев на 23:50 о происшествии нет.

- Я с женой и детьми стоял на проспекте Машерова возле стеллы и смотрел салют, который пускали возле спорткомлекса «Динамо». Пару выстрелов было нормальных, а потом салют взорвался на земле, не взлетев. Поднялся дым в виде гриба. Оттуда же летели непонятные куски обгорелого картона. Потом это повторилось, - рассказал «Комсомолке» 34-летний минчанин Федор. - Спустя какое-то время «скорые» ехали в ту сторону.