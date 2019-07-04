2019-07-04T01:27:56+03:00
Минск
КП Беларусь

Следственный комитет: 64-летнюю женщину, пострадавшую при ЧП во время салюта, спасти не удалось

Еще как минимум три человека получили травмы
Полина СВЕТЛОВА
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О том, сколько пострадавших обратились за помощью к врачам, сообщат позжеО том, сколько пострадавших обратились за помощью к врачам, сообщат позже
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Во время праздничного салюта в Минске 3 июля произошло ЧП. Очевидцы сообщали, что одна женщина пострадала. Позже появился официальный комментарий Следственного комитета.

- На места происшествий выбыли следственно-оперативные группы, специалисты Министерства обороны, МЧС, МВД, медработники, - сообщил СК в своем телеграм-канале. - Несмотря на своевременно оказанную помощь, не удалось спасти женщину, 1955 года рождения, которая наблюдала за салютом на берегу реки Свислочь и была ранена.

Сейчас следователи проводят проверку по факту ее смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По предварительным данным, еще нескольким пострадавшим оказывалась медицинская помощь, они тоже получили травмы Однако им госпитализация не потребовалась. Точное количество людей, которые обратились за медпопомщью, устанавливается. В Минобороны добавили, что пострадали четыре человека, включая погибшую женщину.

- Военное ведомство выражает соболезнование родным и близким погибшей и окажет им необходимую помощь. Установлено, что заряды, применяемые в ходе салюта, применялись и ранее.

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