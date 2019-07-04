Следственный комитет: 64-летнюю женщину, пострадавшую при ЧП во время салюта, спасти не удалось
Во время праздничного салюта в Минске 3 июля произошло ЧП. Очевидцы сообщали, что одна женщина пострадала. Позже появился официальный комментарий Следственного комитета.
- На места происшествий выбыли следственно-оперативные группы, специалисты Министерства обороны, МЧС, МВД, медработники, - сообщил СК в своем телеграм-канале. - Несмотря на своевременно оказанную помощь, не удалось спасти женщину, 1955 года рождения, которая наблюдала за салютом на берегу реки Свислочь и была ранена.
Сейчас следователи проводят проверку по факту ее смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По предварительным данным, еще нескольким пострадавшим оказывалась медицинская помощь, они тоже получили травмы Однако им госпитализация не потребовалась. Точное количество людей, которые обратились за медпопомщью, устанавливается. В Минобороны добавили, что пострадали четыре человека, включая погибшую женщину.
- Военное ведомство выражает соболезнование родным и близким погибшей и окажет им необходимую помощь. Установлено, что заряды, применяемые в ходе салюта, применялись и ранее.