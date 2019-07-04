2019-07-04T09:30:02+03:00
Общество
КП Беларусь

Пенсионерка пошла за ягодами и заблудилась, ее искали двое суток

Искать женщину помогали служебные собаки
Наталья ПАРТОЛИНА
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Пенсионерка потерялась в лесу, ее нашли через два дня. Фото: МЧС.Пенсионерка потерялась в лесу, ее нашли через два дня. Фото: МЧС.
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61-летняя жительница деревни Антоновка Жлобинского района пошла за ягодами вместе с соседкой и заблудилась в лесу. Это произошло 1 июля. В лес женщины ушли около трех часов дня, через некоторое время пенсионерка позвонила соседке и сказала, что заблудилась и очень боится. После этого связь прервалась. В семь вечера о пропаже женщины сообщили в МЧС.

На поиски отправились сотрудники МЧС, милиционеры, лесники, волонтеры. Были задействованы служебные собаки. В первый день прочесали лес, спасатели на квадроциклах объехали более 60 километров труднодоступных лесных дорог, но женщину не нашли. Обнаружили ее ранним утром 3 июля. Женщину накормили, напоили теплым чаем, ее осмотрели врачи. Сейчас женщина уже дома, ее здоровью ничего не угрожает, рассказали в пресс-службе МЧС.

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