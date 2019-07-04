Минздрав о ЧП во время салюта 3 июля в Минске: «Всем пострадавшим помощь оказывалась в первые минуты»

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- К медицинскому обеспечению массовых мероприятий всегда очень серьезный подход. Вся зона, располагающаяся в месте мероприятий, и близлежащие районы разбиты на сектора, в каждом из которых дежурят машина скорой помощи и пешие бригады медработников. Поэтому всем пострадавшим в результате этого инцидента помощь оказывалась в первые минуты. К сожалению, одна из женщин, 1955 года рождения, получила травмы, не совместимые с жизнью. Несмотря на оказанную помощь, в том числе реанимационными бригадами, спасти ее не удалось,- прокомментировал утром 4 июля происшествие на праздновании Дня независимости в Минске министр здравоохранения Владимир Караник.

В результате взрыва фейерверочных изделий разрушены салютные установки, разлетом осколков причинены телесные повреждения. Фото: СК

По словам министра, 5 пострадавших с места ЧП после оказания первой помощи забрали в больницы. Еще 3 пациента с ранениями стеклом самостоятельно обратились в приемные покои столичных больниц.

- На сегодняшний момент в стационаре остаются два человека. Это двое мужчин, 1957 и 1995 годов рождения. У одного из них - ранение щеки, у другого - травма плеча. Оба находятся в состоянии ближе к удовлетворительному. Угрозы для жизни нет. Остальным помощь оказана амбулаторно, и они отпущены домой, - цитирует министра belta.by.

Разбирательство по поводу инцидента на салюте проводит Следственный комитет.

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Во время салюта 3 июля в Минске что-то пошло не так: произошли взрывы, осколками от которых ранило людей. Одна женщина погибла. (читать далее)