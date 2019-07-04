В Витебской области 3 июля заживо сгорели два человека

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Как сообщают в МЧС, рано утром 4.40 3 июля поступило сообщение о пожаре в доме в деревне Черенка Глубокского района. В огне погиб 38-летний мужчина. Он не хозяин дома, проник в него самовольно, но, как выяснилось, проживал в той же деревне с матерью.

Еще один смертельный случай произошел в 4.53 в деревне Волковщина Шарковщинского района. Там в огне погиб 36-летний хозяин дома.