2019-07-04T12:07:44+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В списке пострадавших уже не менее 10 человек. СК возбудил уголовное дело по факту смертельного ЧП в Минске 3 июля

Названо несколько версий причин трагедии
Ольга ИВАШЕНКО
Поделиться:
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смертельного ЧП в Минске 3 июля. Фото: пресс-служба СКСледственный комитет возбудил уголовное дело по факту смертельного ЧП в Минске 3 июля. Фото: пресс-служба СК
Изменить размер текста:

Как сообщают в пресс-службе СК, 3 июля «в ходе проведения праздничного салюта в Минске произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. В результате разрушены салютные установки, разлетом осколков причинены телесные повреждения не менее чем 10 гражданам. Одна женщина, несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, скончалась на месте происшествия. Кроме того, повреждены здания и сооружения, находящиеся поблизости».

Также в главном следственном управлении СК сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 463 (Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих). Создана следственная группа из сотрудников центрального аппарата СК, УСК по Минску и Минской области.

В результате взрыва фейерверочных изделий разрушены салютные установки, разлетом осколков причинены телесные повреждения. Фото: СК

В результате взрыва фейерверочных изделий разрушены салютные установки, разлетом осколков причинены телесные повреждения. Фото: СК

Озвучили и несколько вероятных версий произошедшего, среди которых неисправность салютных установок, неисправность фейерверочных изделий, неправильное заряжание салютных установок, а также неправильная эксплуатация салютных установок.

На месте происшествия продолжается работа, назначены экспертные исследования, изымается техническая документация, связанная с эксплуатацией салютных установок и фейерверочных изделий. Допрашиваются свидетели, в том числе военнослужащие, которые заряжали салют, и сотруд

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Следственный комитет: 64-летнюю женщину, пострадавшую при ЧП во время салюта, спасти не удалось

Еще как минимум три человека получили травмы (читать далее)

Министерство обороны: Выражаем соболезнования родным погибшей и окажем необходимую помощь

По уточненной информации еще 8 человек пострадали во время салюта в Минске 3 июля (читать далее)

Минздрав по ЧП во время салюта 3 июля в Минске: «Всем пострадавшим помощь оказывалась в первые минуты»

По уточненным данным, 8 человек получили травмы, одна женщина погибла (читать далее)

Взрывы на праздничном салюте. Минск, 3 июля 2019 года.Дмитрий ЛАСЬКО

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Пассажир хотел рассчитаться с водителем шашлыками, а когда тот возмутился, проткнул шампуром обшивку авто и попрыгал на крыше
Военные показали установки, которыми давали залпы салюта 3 июля
В Витебской области 3 июля заживо сгорели два человека
Минздрав о ЧП во время салюта 3 июля в Минске: «Всем пострадавшим помощь оказывалась в первые минуты»
Пенсионерка пошла за ягодами и заблудилась, ее искали двое суток
Следственный комитет: 64-летнюю женщину, пострадавшую при ЧП во время салюта, спасти не удалось
ЧП в Минске во время салюта: есть пострадавшая
Деревню на Полесье заселили аисты - фото
Новая встреча Лукашенко и Путина пройдет 18 июля в Санкт-Петербурге
Генсек ООН приедет в Минск в сентябре
Белорусский автобус с 50 пассажирами попал в ДТП под Одессой
С 15 часов в Минске начнут перекрывать движение транспорта
Google изменил логотип в честь Дня Независимости Беларуси
Российские журналисты ознакомились с историей партизанского движения в Беларуси
«Танки были, как букеты цветов». Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Минска
Уникальная для Беларуси: в Бресте построили гигантскую транспортную развязку - видео с воздуха
Лукашенко прокомментировал «закон об отсрочках»: Вы хотите в НАТО? Я - нет! Вы хотите в состав России? И я не хочу
Бобруйчанин психанул и нарисовал во дворе баллончиком разметку прямо по машинам
Зеленский пригласил Лукашенко посетить с визитом Украину
В Слуцком районе председатель сельсовета снес 50 домов, не получив разрешения собственников