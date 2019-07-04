В списке пострадавших уже не менее 10 человек. СК возбудил уголовное дело по факту смертельного ЧП в Минске 3 июля

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Как сообщают в пресс-службе СК, 3 июля «в ходе проведения праздничного салюта в Минске произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. В результате разрушены салютные установки, разлетом осколков причинены телесные повреждения не менее чем 10 гражданам. Одна женщина, несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, скончалась на месте происшествия. Кроме того, повреждены здания и сооружения, находящиеся поблизости».

Также в главном следственном управлении СК сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 463 (Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих). Создана следственная группа из сотрудников центрального аппарата СК, УСК по Минску и Минской области.

В результате взрыва фейерверочных изделий разрушены салютные установки, разлетом осколков причинены телесные повреждения. Фото: СК

Озвучили и несколько вероятных версий произошедшего, среди которых неисправность салютных установок, неисправность фейерверочных изделий, неправильное заряжание салютных установок, а также неправильная эксплуатация салютных установок.

На месте происшествия продолжается работа, назначены экспертные исследования, изымается техническая документация, связанная с эксплуатацией салютных установок и фейерверочных изделий. Допрашиваются свидетели, в том числе военнослужащие, которые заряжали салют, и сотруд

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