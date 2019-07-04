2019-07-04T11:50:42+03:00
Общество
КП Беларусь

Военные показали установки, которыми давали залпы салюта 3 июля

В День Независимости применяли фейерверочные изделия, которые раньше не использовались
Алиса МИЕЛОФОН
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В Минске во время салюта использовали новые пиротехнические изделия. Фото: Минск-Новости.В Минске во время салюта использовали новые пиротехнические изделия. Фото: Минск-Новости.
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Накануне Дня Независимости военные рассказали агентству Минск-Новости о том, как готовился праздничный фейерверк. Командир патрульной роты комендантского батальона старший лейтенант Алексей Круглик заверил корреспондента издания, что установки будут размещены таким образом, чтобы минчане и гости столицы могли наблюдать салют в разных концах города и чтобы в местах проведения салюта можно было обеспечить все меры безопасности, в частности оцепление в радиусе 500 метров от огневых позиций.

Планировалось, что в течение 10 минут из сотен стволов будет дано 30 залпов. Фейерверки должны были взрываться на высоте от 100 до 300 метров. Всего предполагалось выпустить около 2,5 тысячи фейерверочных изделий. «В этот раз мы применим новые фейерверочные изделия, которые раньше не показывали», - цитирует агентство Алексея Круглика.

3 июля в Минске во время праздничного салюта взрывом разрушило установки для запуска фейерверка, от осколков пострадало не менее десяти человек, 64-летняя женщина погибла. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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