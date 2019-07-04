2019-07-04T12:55:25+03:00
Общество
КП Беларусь

Пассажир хотел рассчитаться с водителем шашлыками, а когда тот возмутился, проткнул шампуром обшивку авто и попрыгал на крыше

Потом пьяный дебошир разбил окна в доме соседки
Наталья ПАРТОЛИНА
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Хулиган повредил машину и разбил окна в соседском доме.Хулиган повредил машину и разбил окна в соседском доме.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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В Браславе нетрезвый мужчина попросил случайного водителя довезти его до дома. Тот не собирался таксовать, но мужчина его все же уговорил. Когда водитель довез пассажира до места назначения, мужчина пообещал рассчитаться с ним, сходил в дом и принес… шампур с шашлыком.

- Такая форма расчета водителя не устроила, между мужчинами завязалась перепалка. Когда у бывшего пассажира закончились все аргументы, он проткнул шампуром обшивку потолка салона «Опель Астра», - рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко. - Водитель испугался и убежал, а пьяный дебошир продолжил срывать зло на автомобиле - пинал ногами, прыгал на крыше и капоте.

Когда мужчине надоело избивать чужую иномарку, он пошел домой. Не застав дома сожительницу, пошел к дому соседки, у которой иногда женщина пряталась от него, и разбил камнями пять стеклопакетов. Хозяйка дома вызвала милицию.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Ущерб от его действий составил без малого 600 рублей.

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