2019-07-04T13:39:18+03:00
Общество
КП Беларусь

Минобороны: предположительная причина трагедии 3 июля - некачественные фейерверки российского производства

Подрывы произошли в трех местах из шести, где производился салют
Алиса МИЕЛОФОН
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Минобороны: предположительно, 3 июля использовали некачественную пиротехнику. Фото: Следственный комитет.Минобороны: предположительно, 3 июля использовали некачественную пиротехнику. Фото: Следственный комитет.
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Комиссия Министерства обороны определилась с предположительной причиной трагедии во время салюта 3 июля в Минске. На сайте ведомства сообщается, что это некачественные заряды калибра 195 мм.

- Установлено, что подорвались изделия одного калибра из пяти, применяемых в ходе салюта. Подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют. После первых подрывов салют в этих местах был прекращен, - сообщается на сайте МО.

Процесс заряжания салютных установок снимали на видео, чтобы исключить «человеческий фактор» (неправильную эксплуатацию). Фейерверки приобретены в российском ОАО «Пиро-Росс», к ним прилагались соответствующие сертификаты фирмы-производителя.

- Учитывая, что подобных подрывов в предшествующий период не было зафиксировано, произошедшее трагическое событие, к сожалению, трудно было просчитать. Это редчайший случай, - отметили в Минобороны.

Тем временем Следственный комитет выдвигает и отрабатывает и иные возможные версии происшедшего.

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