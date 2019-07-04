Бывшая проститутка вербовала девушек из Витебска для российской секс-индустрии и продавала им наркотики

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20-летнюю девушку пыталась вывезти за границу для занятия проституцией 24-летняя жительница Витебска. Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Витебского облисполкома задержали вербовщицу. Информация о том, что молодая женщина вербует девушек из Витебской области для занятия проституцией в России, поступила в УНиПТЛ еще в марте.

- Ранее подозреваемая сама длительное время занималась проституцией в разных странах мира. За это время она приобрела обширные связи среди лиц, вовлеченных в секс-индустрию, что позволило организовать канал поставки живого товара в Российскую Федерацию, - рассказал заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Витебского облисполкома Олег Горбачев.

Кроме того, вместе с 32-летним жителем РФ подозреваемая женщина активно распространяла наркотики и психотропные вещества. Среди ее клиентов были и завербованные девушки. Так, у одной из жертв вербовщицы нашли амфетамин. Оперативники установили, что поставку наркотиков в Беларусь преступники планировали серьезно расширить.

В отношении задержанной женщины Витебским ГОСК возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171 УК Республики Беларусь "Организация и (или) использование занятия проституцией, сопряженные с вывозом за пределы государства", в отношении мужчины - по части 3 статьи 328 УК Республики Беларусь.

Примечательно, что одна из жертв деятельности вербовщицы, вернувшись домой, уже сама пыталась наладить собственный канал переправки девушек за границу.