Отметил освобождение: изнасиловал девушку и отобрал пять рублей

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В Гомеле 33-летний мужчина отметил свое освобождение из мест лишения свободы так, что рискует отправиться туда снова сразу по пяти статьям.

Как сообщили в Следственном комитете, мужчина отбывал наказание в России за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В марте он вернулся в Гомель. В ночь с 18 на 19 марта решил отметить свое освобождение. Распивал спиртное со случайным знакомым, вместе с ним поехал искать женщин. На улице Советской беспричинно напал на 33-летнюю женщину: бил, хватал за волосы, ударял ее о конструкцию остановки. Через несколько дней на улице Ефремова он совершил хулиганские действия в отношении 29-летней женщины, а через пару часов напал на 20-летнюю девушку и изнасиловал ее. После этого, угрожая расправой, забрал у девушки пять рублей, на которые в игровом клубе купил пиво и сигареты.

Дело передано в суд. Мужчину обвиняют в хулиганстве, злостном хулиганстве, изнасиловании и иных действиях сексуального характера, совершенных вопреки воле потерпевшей с применением насилия и угроз его применения, и в разбое. Раньше мужчина был много раз судим, причем дважды - за изнасилование. Первый раз он надругался над женщиной, когда ему было 16 лет.