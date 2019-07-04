2019-07-04T15:22:34+03:00
Общество
КП Беларусь

В лес ходить можно, но не везде: запрет на посещение лесов действует в 21 районе Беларуси

Нарушителей могут оштрафовать на 25 базовых величин
Алиса МИЕЛОФОН
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В лес ходить можно, но не везде.В лес ходить можно, но не везде.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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В Беларуси еще действует запрет на посещение лесов. Как сообщает belta.by со ссылкой на Министерство лесного хозяйства, он сохраняется на территории 21 района страны.

Так, в Брестской области заходить в лес можно только в Столинском районе. В остальных 15 районах области посещение лесов остается под запретом. Закрыты для посещения пять районов Минской области. Это Пуховичский, Узденский, Столбцовский, Воложинский и Любанский районы. Нельзя ходить в леса и в Поставском районе Витебской области.

Штраф за посещение лесов во время действия запрета может составить до 25 базовых величин (до 637,5 рублей). А если вы не просто зайдете в лес, а нанесете вред, эта сумма может возрасти вдвое.

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