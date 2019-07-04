«Упал на лицо, перелетев через руль». В Витебске в скейт-парке разбился подросток, он в тяжелом состоянии
16-летний юноша серьезно пострадал, когда катался на велосипеде в скейт-парке около Летнего амфитеатра в Витебске. Это произошло 1 июля около трех часов дня.
Очевидцы в социальных сетях рассказывают, что подросток, катавшийся на горном велосипеде, зацепился за рампу, перелетел через руль велосипеда и упал лицом вниз. Сейчас он в тяжелом состоянии в больнице.
По факту травмирования подростка Витебский городской отдел Следственного комитета проводит проверку. «Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, изъяты записи камер видеонаблюдения, расположенных по периметру объекта, опрошены родственники юноши, опрашиваются очевидцы», - сообщает Телеграм-канал СК.
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