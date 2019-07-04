«Упал на лицо, перелетев через руль». В Витебске в скейт-парке разбился подросток, он в тяжелом состоянии

16-летний парень разбился в Витебске, когда катался на велосипеде в скейт-парке. Фото: Вконтакте, "Это Витебск, детка!".

Изменить размер текста: A A

16-летний юноша серьезно пострадал, когда катался на велосипеде в скейт-парке около Летнего амфитеатра в Витебске. Это произошло 1 июля около трех часов дня.

Очевидцы в социальных сетях рассказывают, что подросток, катавшийся на горном велосипеде, зацепился за рампу, перелетел через руль велосипеда и упал лицом вниз. Сейчас он в тяжелом состоянии в больнице.

По факту травмирования подростка Витебский городской отдел Следственного комитета проводит проверку. «Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, изъяты записи камер видеонаблюдения, расположенных по периметру объекта, опрошены родственники юноши, опрашиваются очевидцы», - сообщает Телеграм-канал СК.