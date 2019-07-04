2019-07-04T16:27:18+03:00
Общество
КП Беларусь

«Упал на лицо, перелетев через руль». В Витебске в скейт-парке разбился подросток, он в тяжелом состоянии

Юноша катался на горном велосипеде
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
16-летний парень разбился в Витебске, когда катался на велосипеде в скейт-парке. Фото: Вконтакте, "Это Витебск, детка!".16-летний парень разбился в Витебске, когда катался на велосипеде в скейт-парке. Фото: Вконтакте, "Это Витебск, детка!".
Изменить размер текста:

16-летний юноша серьезно пострадал, когда катался на велосипеде в скейт-парке около Летнего амфитеатра в Витебске. Это произошло 1 июля около трех часов дня.

Очевидцы в социальных сетях рассказывают, что подросток, катавшийся на горном велосипеде, зацепился за рампу, перелетел через руль велосипеда и упал лицом вниз. Сейчас он в тяжелом состоянии в больнице.

По факту травмирования подростка Витебский городской отдел Следственного комитета проводит проверку. «Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, изъяты записи камер видеонаблюдения, расположенных по периметру объекта, опрошены родственники юноши, опрашиваются очевидцы», - сообщает Телеграм-канал СК.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
ОАО «Пиро-Росс» для салюта на День Независимости поставило в Беларусь фейерверки собственного производства
На трассе М4 у грузовика взорвалось колесо, он врезался в маршрутку с людьми
Двоих пострадавших от взрыва пиротехники 3 июля в Минске будут лечить в военном госпитале
В Лельчицах подросток улучшал свой аккаунт в игре за счет денег с чужой карточки
В Бобруйском районе на дискотеке зарезали мужчину, в убийстве признался 18-летний парень
В лес ходить можно, но не везде: запрет на посещение лесов действует в 21 районе Беларуси
Отметил освобождение: изнасиловал девушку и отобрал пять рублей
Бывшая проститутка вербовала девушек из Витебска для российской секс-индустрии и продавала им наркотики
Кому сегодня достанутся 100 000 рублей?
Минобороны: предположительная причина трагедии 3 июля - некачественные фейерверки российского производства
Пассажир хотел рассчитаться с водителем шашлыками, а когда тот возмутился, проткнул шампуром обшивку авто и попрыгал на крыше