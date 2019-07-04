2019-07-04T16:32:44+03:00
Общество
КП Беларусь

В Бобруйском районе на дискотеке зарезали мужчину, в убийстве признался 18-летний парень

Молодой человек четыре раза ударил мужчину ножом, тот скончался на месте
Алиса МИЕЛОФОН
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Парень четыре раза ударил мужчину ножом, тот умер на месте.Парень четыре раза ударил мужчину ножом, тот умер на месте.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Трагически закончилась словесная перепалка между 18-летним молодым человеком и 38-летним мужчиной, который произошел на дискотеке в агрогородке Телуша Бобруйского района в ночь на 30 июня. Как рассказала официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович, оба участника конфликта были пьяны. Чтобы выяснить отношения, они вышли из Дома культуры, где проходила дискотека, на улицу. Молодой человек четыре раза ударил мужчину ножом, от полученных ран тот скончался на месте. Парень скрылся с места происшествия, но скоро его задержала милиция в Бобруйске.

Молодой человек дал признательные показания, расследование продолжается.

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