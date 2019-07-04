2019-07-04T16:53:04+03:00
Общество
КП Беларусь

В Лельчицах подросток улучшал свой аккаунт в игре за счет денег с чужой карточки

Мать юноши попросила его отнести найденную карту в банк, а тот сохранил ее реквизиты и время от времени делал покупки
Алиса МИЕЛОФОН
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Парень узнал реквизиты чужой карты и "кормил" свой игровой аккаунт, пока хозяйка карты не заметила пропажу.Парень узнал реквизиты чужой карты и "кормил" свой игровой аккаунт, пока хозяйка карты не заметила пропажу.Фото: Оксана БРОВАЧ
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В Лельчицах 16-летний подросток регулярно снимал небольшие суммы с чужой банковской карточки, чтобы улучшать свой аккаунт в онлайн-игре. Историю рассказывает портал «Правда Гомель» со ссылкой на начальника инспекции по делам несовершеннолетних Лельчицкого РОВД Марию Старовойт. Карту нашла мать юноши и попросила его отнести находку в банк. Тот выполнил просьбу, но вначале оплатил чужой картой улучшение аккаунта.

Карту вернули хозяйке, но ее данные остались в личном кабинете молодого человека в онлайн-игре. Время от времени он пользовался чужими деньгами. Суммы были незначительными, и 38-летняя женщина, хозяйка карты, какое-то время не замечала, что у нее пропадают деньги. Когда же юноша сделал крупную покупку, женщина обнаружила пропажу и обратилась в милицию.

Семья молодого человека возместила потерпевшей ущерб, сам он признал вину.

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