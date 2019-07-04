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Двоих пострадавших от взрыва пиротехники 3 июля в Минске будут лечить в военном госпитале
Министерство обороны: «Этот центр укомплектован лучшими специалистами в данной области»
Двое из десятка пострадавших во время взрыва пиротехники на День Независимости в Минске будут лечиться в военном госпитале. Фото: Следственный комитет.
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Лечиться в Республиканском центре по лечению огнестрельных ранений и минно-взрывных травм будут двое из пострадавших от взрыва фейерверка 3 июля в Минске. Такое решение приняли специалисты 432-го главного военного клинического медцентра. 4 июля они проехали по больницам, где лечатся пострадавшие, и осмотрели их, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Республиканский центр по лечению огнестрельных ранений и минно-взрывных травм - единственное лечебное учреждение, предназначенное для лечения подобных ранений и травм, здесь работают лучшие специалисты в данной области, уточнили в МО.
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