На трассе М4 у грузовика взорвалось колесо, он врезался в маршрутку с людьми

Угрузовика лопнуло колесо, он столкнулся с маршруткой. Фото: кадр из видео "ЧП Беларусь/Будь в курсе".

Изменить размер текста: A A

Авария произошла на трассе М4 Минск-Могилев 4 июля недалеко от города Березино. Около двух часов дня у грузовика, который ехал по трассе, взорвалось колесо. Автомобиль врезался в микроавтобус с людьми. Об этом сообщает паблик «ЧП Беларусь/Будь в курсе».

Спасателям пришлось смывать с проезжей части разлившееся топливо. О наличии пострадавших пока не сообщается.