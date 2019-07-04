2019-07-04T17:12:24+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На трассе М4 у грузовика взорвалось колесо, он врезался в маршрутку с людьми

Спасателям пришлось смывать с проезжей части топливо
Алиса МИЕЛОФОН
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Угрузовика лопнуло колесо, он столкнулся с маршруткой. Фото: кадр из видео "ЧП Беларусь/Будь в курсе".Угрузовика лопнуло колесо, он столкнулся с маршруткой. Фото: кадр из видео "ЧП Беларусь/Будь в курсе".
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Авария произошла на трассе М4 Минск-Могилев 4 июля недалеко от города Березино. Около двух часов дня у грузовика, который ехал по трассе, взорвалось колесо. Автомобиль врезался в микроавтобус с людьми. Об этом сообщает паблик «ЧП Беларусь/Будь в курсе».

Спасателям пришлось смывать с проезжей части разлившееся топливо. О наличии пострадавших пока не сообщается.

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