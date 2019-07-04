ОАО «Пиро-Росс» для салюта на День Независимости поставило в Беларусь фейерверки собственного производства
Фейерверки, которые Беларусь закупила в России для салюта на День Независимости, были произведены в 2017 году фирмой «Пиро-Росс». Об этом представитель компании сообщил Office Life. Представители компании сейчас находятся в Минске, чтобы решить на месте все возникшие вопросы.
Компания «Пиро-Росс», зарегистрированная в подмосковном Сергиевом Посаде, производит фейерверки для праздников, пиропатроны для российского Министерства обороны, взрывчатые вещества, а также шьет женскую одежду. Салютное оборудование она поставляет в Беларусь, Казахстан и Туркменистан.
Во время салюта на День Независимости в Минске на трех из шести площадок взорвалось салютное оборудование, более десяти человек пострадали, одна женщина погибла на месте.
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