2019-07-04T17:24:45+03:00
Общество
КП Беларусь

ОАО «Пиро-Росс» для салюта на День Независимости поставило в Беларусь фейерверки собственного производства

Компания делает фейерверки, пиропатроны для военных и шьет женскую одежду
Алиса МИЕЛОФОН
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В Минске во время салюта на День Независимости взорвались фейерверки российского производства. Фото: Минск-Новости.В Минске во время салюта на День Независимости взорвались фейерверки российского производства. Фото: Минск-Новости.
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Фейерверки, которые Беларусь закупила в России для салюта на День Независимости, были произведены в 2017 году фирмой «Пиро-Росс». Об этом представитель компании сообщил Office Life. Представители компании сейчас находятся в Минске, чтобы решить на месте все возникшие вопросы.

Компания «Пиро-Росс», зарегистрированная в подмосковном Сергиевом Посаде, производит фейерверки для праздников, пиропатроны для российского Министерства обороны, взрывчатые вещества, а также шьет женскую одежду. Салютное оборудование она поставляет в Беларусь, Казахстан и Туркменистан.

Во время салюта на День Независимости в Минске на трех из шести площадок взорвалось салютное оборудование, более десяти человек пострадали, одна женщина погибла на месте.

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