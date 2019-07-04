Пенсионер поливал огород и его убило током

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62-летний мужчина погиб, когда пытался полить огород. Это произошло 30 июня, сообщает belta.by со ссылкой на официального представителя Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяну Коток.

Трагедия случилась на хуторе около деревни Ямница. Мужчина приехал на дачу, чтобы полить огород. Для этого он использовал гидрофор. Дачник зашел в находящийся поблизости водоем, держась за подключенный к сети кабель. Предположительно, его ударило током.

«При осмотре места происшествия обнаружен кабель-удлинитель, на котором имелись оголенные провода», - рассказала агентству Татьяна Коток.

Малоритский РОСК проводит проверку по факту гибели человека.