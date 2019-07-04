2019-07-04T19:05:05+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко поздравил Трампа и американский народ с Днем независимости США

Белорусский лидер выступил за дружеские отношения между странами
Надежда БУТОВИЧ
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Александр Лукашенко уверен, что возобновление деятельности диппредставительств выгодно обеим странам. Фото: belta.by.Александр Лукашенко уверен, что возобновление деятельности диппредставительств выгодно обеим странам. Фото: belta.by.
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От белорусского президента в адрес президента США было направлено поздравление с национальным праздником, проинформировали в пресс-службе главы страны.

Напомним, 4 июля Соединенные Штаты празднуют День независимости – праздник, начало которому положила подписанная в 1776 году Декларация независимости.

В этот торжественный день глава Беларуси поздравил своего американского коллегу и весь «народ этой страны» с государственным праздником. А также напомнил, что одними из приоритетных направлений внешней политики нашей республики являются поддержание и содействие дружеских и взаимовыгодных отношений между двумя странами.

– Уверен, что дальнейшее построение конструктивных взаимосвязей между США и Беларусью, а также возобновлением деятельности диппредставительств обоих государств на уровне послов полностью соответствует нацинтересам обеих стран, – подчеркивается в президентском поздравлении.

Также в этот торжественный день Александр Лукашенко от себя лично высказал пожелание успехов и благополучия Дональду Трампу, его семье и всем американцам.

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