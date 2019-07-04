2019-07-04T18:56:31+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Лиозненском районе в ДТП погиб водитель Volkswagen Transporter

Микроавтобус столкнулся с легковушкой
Надежда БУТОВИЧ
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Авария произошла на трассе ночью. Фото: ГАИ Витебск.Авария произошла на трассе ночью. Фото: ГАИ Витебск.
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Серьезная авария произошла в среду, 3 июля, на автодороге направлением Витебск – Лиозно – Россия, информируют в пресс-службе УВД Витебского областного исполкома.

ДТП случилось ночью, примерно в 01.00 час на 33 километре автомагистрали в пределах Лиозненского района. На трассе столкнулись легковая «Ауди» и микроавтобус «Фольксваген Транспортер». За рулем легковушки находился 31-летний житель Лиозно, а бусом управлял 39-летний мужчина.

– Мужчина, управлявший микроавтобусом, получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия. Известно, что в момент столкновения водитель не был пристегнут ремнем безопасности, – уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции.

По факту произошедшего ДТП проводится проверка, назначен ряд экспертиз.

О том, кто является виновником произошедшей аварии не сообщается, как и о состоянии здоровья второго водителя – участника ночного столкновения в Лиозненском районе.

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