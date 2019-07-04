2019-07-04T20:13:26+03:00
Минск
КП Беларусь

СК: Задержаны двое мужчин-пиротехников, специально прибывших в Беларусь для помощи с праздничным салютом

Их подозревают в нарушении правил обращения с взрывными веществами
Надежда БУТОВИЧ
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Из-за механического воздействия при зарядке снаряды взорвались неправильно. Фото: Дмитрий Молокович.Из-за механического воздействия при зарядке снаряды взорвались неправильно. Фото: Дмитрий Молокович.
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Ранее «Комсомолка» уже сообщала, что в Минске во время салюта на День Независимости произошла ужасная трагедия – погибла женщина, пострадали еще несколько человек. Минобороны после ЧП предположил, что произошедшее связано с качеством снарядов, СК возбудил уголовное дело.

И вот стало известно, что по криминальному делу, связанному с небезопасными взрывами салюта задержаны подозреваемые, сообщают в пресс-службе Следственного комитета.

Речь идет о двух фигурантах, 28 и 25-летних мужчинах, которые, по всей видимости, являются пиротехническими специалистами.

– Мужчины прибыли в Беларусь специально для оказания технической и иной помощи подготовке праздничного салюта, – уточнили в пресс-службе.

Задержанных подозревают в преступном нарушении правил обращения с взрывоопасными веществами либо пиротехническими изделиями, что по неосторожности стало причиной смерти человека. Наказание по данной статье – заключение на срок от 2 до 7 лет.

– Следователям удалось выяснить, что заряжая салютные установки, представители предприятия-поставщика (Прим.: Ранее Минобороны сообщило, что фейерверки были приобретены в российской фирме ОАО «Пиро-Росс») допустили нарушение в работе. Точнее мужчины при заряжании мортир осуществляли механическое воздействие на заряды, что категорически не предусмотренное правилами обращения с данными зарядами, – прокомментировали в Следственном комитете.

Расследование продолжается.

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