«Нива» столкнулась с фурой в Верхнедвинском районе: погибла женщина-водитель

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«Комсомолка» ранее сообщала о смертельном ДТП, которое произошло в Лиозненском районе. И вот стало известно о еще одном трагическом дорожно-транспортном происшествии на Витебщине.

Авария, унесшая человеческую жизнь, случилась на территории Верхнедвинского района, информируют в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

ДТП произошло во вторник, 2 июля, на автомагистрали направлением Витебск – Полоцк – Латвия. Днем, примерно в 16.00 часов, недалеко от деревни Бельковщины 62-летняя женщина на легковой машине «ВАЗ», выезжая с второстепенной дороги на автотрассу, допустила столкновение с большегрузом. Фура «Мерседес-Бенц» с полуприцепом двигалась по главной дороге.

– В результате аварии водитель легкового авто получила смертельные травмы и погибла на месте происшествия. 25-летний водитель фуры в аварии не пострадал, – уточнили в пресс-службе.

По факту ДТП проводится проверка.