81-летняя пенсионерка остановилась передохнуть, а грабитель вырвал у нее из рук сумку с едой и убежал

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Неприятный инцидент случился в районном центре во вторник, 2 июля, сообщают в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

В милицию обратилась 81-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что шла из магазина с сумкой с продуктами, остановилась перевести дух, как вдруг неизвестный мужчина выхватил у нее из рук поклажу и убежал. Кража произошла на улице Красина, в сумке кроме незатейливой еды были 36 рублей наличности.

– Запомнить, как выглядел злоумышленник, бабушка не успела. Но оперативники успешно проделали розыскную работу и нашли грабителя, – уточнили в пресс-службе.

Преступление совершил ранее судимый за кражу 36-летний оршанец. Рецидивист в тот день всячески пытался найти деньги «на бутылку», даже пытался заложить свой мобильник. А когда легально раздобыть пару десятков рублей не удалось, пошел на грабеж.

– К моменту задержания часть украденных денег мужчина успел потратить на спиртное. Арестовали его, когда он во второй раз пошел в магазин за еще одной «порцией», – пояснили правоохранители.

Против преступника возбужденно уголовное дело по обвинению в грабеже.