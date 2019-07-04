Россиянин попросил минчанина показать дорогу, избил его и ограбил, а потом украл деньги у 14-летний музыкантки в переходе

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В пресс-службе столичной милиции сообщают о задержании в Минске злостного рецидивиста, который был объявлен в стране-соседке в федеральный розыск.

– В дежурную службу обратился потерпевший, 33-летний житель столицы. Мужчина рассказал, что вечером неизвестный, представившись иноземцем, попросил провести его к одному из столичных заведений. Но как только мужчины оказались в безлюдном месте незнакомец набросился на него и избил, нанося удары ногой, до потери сознания. Когда минчанин пришел в себя злоумышленника рядом не было, как не было сумки и ценных вещей, – рассказали в ГУВД.

Во время розыска злоумышленника удалось установить еще одну потерпевшую от его рук. Юная 14-летняя музыкантка рассказала, что она играла в переходе для прохожих, как внезапно подбежал незнакомый мужчина, выхватил из кофра кошелек с 45 рублями заработанной наличности и убежал.

– Вычислить преступника помогли очевидцы и камеры наблюдения. Вскоре похожий человек был обнаружен на скамейке рядом с одним из ресторанов столицы. Милиционеры попросили его пройти в РУВД для разбирательств, а когда тот попытался сбежать, применили силу, – уточнили в пресс-службе.

Задержанный 28-летний россиянин рассказал в милиции, что приехал в Минск накануне Вторых Европейских игр с преступным расчетом. У него не было с собой денег он ночевал на техническом этаже многоэтажки, а «зарабатывал» хищениями. При себе у злоумышленника был украденный у минчанина телефон.

– Также удалось установить, что преступник в России был объявлен в федеральный розыск. Ранее он был несколько раз судим за разбои, кражи. Сейчас фигурант находится в ИВС, – прокомментировали правоохранители.

Дело передано в СК на правовую оценку.