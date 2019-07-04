2019-07-04T21:58:43+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Беларуси на 5 июля: оранжевый уровень из-за сильного ветра

А еще будет прохладно – не больше +23
Надежда БУТОВИЧ
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На пятницу объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Фото: pixabay.com.На пятницу объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Фото: pixabay.com.
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Белорусские метеорологи объявили «оранжевую» опасность на пятницу, 5 июля, информирует belta.by со ссылкой на Белгидромет.

Перед выходными погода не порадует нас июльским теплом. Наоборот, в этот день ожидаются грозы. Еще с ночи и утром установится ветреная погода, в некоторых районах ветер «разгуляется» до штормовых 15 – 20 метров в секунду. Днем, можно сказать, что ветер немного утихомирится, порывы сохранятся в пределах оранжевого уровня опасности – 14 метров в секунду. Направление ветра будет преимущество юго-западным и западным.

Кратковременные дожди, грозы, облачная с прояснениями погода – установится практически по всей стране.

Что касается пятничных температур, то в этот день тепла ждать не стоит. Ночью воздух остынет до +6 - +12 градусов, а днем прогреется не больше чем до +13 - +19 градусов тепла. И только по югу Беларуси будет немного приятней - +23 выше ноля.

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