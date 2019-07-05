2019-07-05T09:48:16+03:00
Минск
КП Беларусь

Улица Короткевича в Минске на самом деле названа в честь подпольщика. Угадайте самое популярное название улицы

Самое короткое название улицы - из трех букв, а самое длинное - почти 50
Алла Белуга
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Как ни странно, в рейтинге нет улицы Ленина, Первомайской и Советской.Как ни странно, в рейтинге нет улицы Ленина, Первомайской и Советской.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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В Национальном кадастровом агентстве составили рейтинг самых популярных названий улиц в Беларуси.

На первом месте улица Центральная - таких в нашей стране 5161, сообщает belta.by со ссылкой на начальника управления геоинформационных систем НКА Госкомитета по имуществу Марину Литрееву. А в небольшом Новолукомле Витебской области насчитали аж 46 Центральных переулков!

- Также в топ-5 вошли Молодежная (их 2171), Садовая (2170), Лесная (2108) и Полевая (1639). Как ни странно, но в рейтинге нет улицы Ленина. В честь вождя революции названо всего 759 элементов улично-дорожной сети (ЭУДС). Это с учетом всевозможных производных наименований, таких как Ленинская, Ульяновская и т. д.

Как показало исследование, не всегда хватает только фамилии, чтобы понять, в честь кого назвали улицу. Так, например, улица Короткевича в Минске на самом деле названа не в честь белорусского классика, а в честь Дмитрия Короткевича - одного из организаторов и руководителей Минского антифашистского подполья.

Самым длинным оказалось название улицы в деревне Куковячино Новкинского сельсовета Витебского района (почти 50 символов). Она носит название Героя Советского Союза Петра Лукьяновича Грищенко. Самые же короткие названия состоят всего из трех букв, таких улиц всего 44 в Беларуси. Например, улицы МЮД, КИМ, пер. 1-й, пер. 2-й, а также улицы №1, №2, №3, улицы Гая, Лоя, Роз, Вир, Май, Бор.

Иногда встречаются очень интересные наименования с указанием расстояния. Например, в Орше есть улицы 536 км Московского пути, 537 км Московского пути, 80 км Витебского пути, 82 км Витебского пути.

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