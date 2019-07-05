2019-07-05T09:45:33+03:00
Политика
КП Беларусь

Совмин поручил зампредседателю КГБ представлять интересы государства на "Нафтане"

А вместе с ним - министр экономики, замминистры финансов и внутренних дел
Алла Белуга
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Доля акций государства в ОАО "Нафтан" составляет без малого 100%.Доля акций государства в ОАО "Нафтан" составляет без малого 100%.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Правительство назначило госпредставителей в органах управления концерна «Нафтан». Соответствующее постановление Совмина от 1 июля 2019 года №441 официально опубликовано на Национальном правовом портале. Ими стали министр экономики Дмитрий Крутой, замминистра финансов Дмитрий Кийко, замминистра внутренних дел Николай Мельченко, председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков, зампредседателя КГБ Иван Тертель.

СПРАВКА

В Беларуси два нефтеперерабатывающих предприятия - Новополоцкий "Нафтан" и Мозырский НПЗ. "Нафтан" выпускает разные виды топлива, смазочные масла и битумы, ароматические углеводороды и продукты нефтехимии. Доля акций государства в ОАО "Нафтан" составляет 99,83%.

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Совмин назначил зампредседателя КГБ представлять интересы государства на "Нафтане"
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