2019-07-05T10:11:55+03:00
Экономика
КП Беларусь

Продажи надувных матрасов во время II Европейских игр выросли втрое, постельного белья – вдвое, а посуды – на треть

Одни белорусы обновляли квартиру для аренды иностранцам, другие закупались походным инвентарем для побега из столицы
Алла Белуга
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После победы нашей сборной по гребле на 40% выросло количество поисковых запросов на соответствующую спортивную форму.После победы нашей сборной по гребле на 40% выросло количество поисковых запросов на соответствующую спортивную форму.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Спрос на товары для дома и интерьера, а также спорттовары сильно увеличился во время II Европейских игр, говорит торговая площадка Ozon. Специалисты проанализировали 100 тысяч поисковых запросов и более 10 тысяч заказов и выяснили, что покупали белорусы.

Приезжающие посмотреть на соревнования туристы оживили рынок аренды жилья. В июне минчане стали не только взвинчивать цены, но и закупаться предметами домашнего интерьера, готовясь встречать новых квартиросъемщиков. В итоге в 3 раза взлетели продажи надувных спальных матрасов и вдвое - продажи постельного белья. Также белорусы активно покупали посуду: продажи кастрюль и сковородок выросли на треть. Арендодатели наводили уют и с помощью предметов декора: продажи в соответствующей категории выросли в 2 раза, особенно наборов для ванной комнаты, ковриков и светильников.

Сдав свое жилье, многие предпочли уехать из города на время шумного праздника и насладиться природой. Об этом можно судить по продажам палаток, прибавившим 70%, газовых горелок (+50%), походной посуды и аксессуаров (+45%).

Похоже, победы наших спортсменов простимулировали спрос на спортинвентарь. Например, в первые два дня после победы Василия Кириенко в велогонке на сайте Ozon на 20% выросли продажи в категории велосипедного спорта и аксессуаров, а после победы сборной по гребле на 40% выросло количество поисковых запросов на соответствующую спортивную форму.

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