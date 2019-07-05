2019-07-05T10:36:16+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Школьник вменяем. Завершено расследование убийства в Столбцах

Оказалось, незадолго до совершения убийства он ударил молотком своего одноклассника
Алла Белуга
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Фото носит иллюстративный характер.Фото носит иллюстративный характер.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Главное следственное управление Следственного комитета завершило расследование двойного убийства в средней школе №2 города Столбцы.

Напомним, 11 февраля 2019 года ученик 10-ого класса ударил ножом учительницу истории и обществоведения и выпускника. Они скончались на месте происшествия.

Следователи восстановили хронологию трагедии с помощью видеозаписей, показаний обвиняемого, свидетелей и потерпевших, а также с помощью улик.

Итак, по данным следствия, обвиняемый незадолго до совершения убийства нанес ссадину молотком своему однокласснику. Затем, демонстрируя свое мнимое превосходство и исключительность по отношению к окружающим, подросток нанес учительнице ножом не менее двух ударов. Выбежав из кабинета, он ранил ножом двух одноклассников, пытавшихся его остановить. Затем зашел в другой кабинет и нанес удары ножом ученику 11-класса. В коридоре он также угрожал ножом заместителю директора и учителю биологии, затем спустился в вестибюль и угрожал ножом однокласснице, а также поцарапал им ей шею. Впоследствии скрылся с места происшествия.

Согласно заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы, проведенной ГКСЭ в отношении подростка, он мог в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими.

Следователи изъяли и приобщили к делу нож, молоток и пиротехнические изделия, с которыми подросток пришел в школу. также было изучено содержимое изъятой компьютерной техники, история посещения обвиняемым веб-сайтов. Кроме того, проанализированы материалы, которые свидетельствовали о его девиантном поведении.

Школьнику предъявлено обвинение в совершении следующих преступлений: убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 139); покушение на убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений (ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 139); особо злостное хулиганство (ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Свою вину подросток признал частично, он по-прежнему находится под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Также следователями в адрес Минского областного исполнительного комитета внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений, в котором, в том числе, отмечены недостатки в профилактической работе. По результатам его рассмотрения принят комплекс мер по повышению уровня общественной безопасности в учебных заведениях области.

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