Щедрый кавалер украл у девушки из сейфа золото и 5000 долларов

Этот обаятельный мужчина так понравился девушке, что та пригласила его домой в день знакомства. А он ее обокрал. Фото: УВД.

Ловелас сбежал, а милиция считает, что у него могут быть и другие жертвы

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Этого невыносимо прекрасного мужчину зовут Максим Ларченко. Он галантный кавалер и щедрый ухажер. Во всяком случае именно таким он показался молодой жительнице Витебска. Максим познакомился с девушкой, когда она гуляла по городу. Пообщались, выпили спиртного, сходили в кафе… Девушка пригласила нового знакомого в гости. Кавалер накупил и горячительного, и вкусненького. Утром банкет продолжился. Правда, в один не очень прекрасный момент ухажер, отправившись в очередной раз в магазин, не вернулся. Проверив свои сбережения, девушка обнаружила, что из сейфа пропали одиннадцать золотых украшений и 5000 долларов.

- Криминальному ловеласу 31 год, это житель Дубровенского района Максим Валерьевич Ларченко. Мужчина заприметил тайник со сбережениями потерпевшей, когда та прятала туда деньги, - рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Сейчас Максим Ларченко скрывается. Правоохранительные органы предполагают, что он может найти новую доверчивую женщину или прятаться на съемной квартире. За информацию о том, где находится Ларченко, назначено вознаграждение. Все, кто что-либо об этом знает, могут обращаться по телефонам +375-29-899-11-66, +375-29-711-55-51 или 102. Анонимность гарантируется.