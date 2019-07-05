Во Владивостоке нашли одного из лидеров гомельской банды Морозова. Ему грозит расстрел

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В России задержали одного из лидеров кровавой гомельской банды Морозова - Сергея Дербенева. Об этом сообщили в МВД.

- Во Владивостоке сотрудники российской ФСБ во взаимодействии с ГУБОПиК МВД Беларуси задержали Сергея Дербенева - одного из лидеров так называемой банды Морозова. Разыскиваемый работал охранником на одном из предприятий. Во время задержания он предъявил российский паспорт на чужое имя, намереваясь таким образом скрыть свою личность, - рассказали в ГУБОПиК МВД.

Сейчас 52-летний гомельчанин находится в российском СИЗО, скоро его экстрадируют в Беларусь. Сергей Дербенев более 14 лет находился в международном розыске за совершение убийств в Гомельской области в конце 90-х - начале 2000 годов. Всего следствием было доказано более 100 преступлений, совершенных "морозовцами", в том числе около 20 убийств.

Лидеры группировки Сергей Морозов, Игорь Данченко и Валерий Горбатый были приговорены к высшей мере наказания. На свободе остаются еще два участника организованной преступной группы, работа по их поиску продолжается.