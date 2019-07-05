2019-07-05T10:50:11+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Во Владивостоке нашли одного из лидеров гомельской банды Морозова. Ему грозит расстрел

Сергей Дербенев более 14 лет жил с чужим паспортом
Алла Белуга
Поделиться:
Сергей Дербенев. Фото МВД.Сергей Дербенев. Фото МВД.
Изменить размер текста:

В России задержали одного из лидеров кровавой гомельской банды Морозова - Сергея Дербенева. Об этом сообщили в МВД.

- Во Владивостоке сотрудники российской ФСБ во взаимодействии с ГУБОПиК МВД Беларуси задержали Сергея Дербенева - одного из лидеров так называемой банды Морозова. Разыскиваемый работал охранником на одном из предприятий. Во время задержания он предъявил российский паспорт на чужое имя, намереваясь таким образом скрыть свою личность, - рассказали в ГУБОПиК МВД.

Сейчас 52-летний гомельчанин находится в российском СИЗО, скоро его экстрадируют в Беларусь. Сергей Дербенев более 14 лет находился в международном розыске за совершение убийств в Гомельской области в конце 90-х - начале 2000 годов. Всего следствием было доказано более 100 преступлений, совершенных "морозовцами", в том числе около 20 убийств.

Лидеры группировки Сергей Морозов, Игорь Данченко и Валерий Горбатый были приговорены к высшей мере наказания. На свободе остаются еще два участника организованной преступной группы, работа по их поиску продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Дали лопату и заставили выкопать себе яму, потом засыпали его песком». Трое вымогателей требовали у сельчанина 600 долларов
Пьяный подросток угнал автомобиль, который потом сгорел от столкновения с камнем
Украденный велосипед Lamborghini нашли в Минске. Хозяин, отзовись!
Бывший помощник президента получил 12 лет за взятки
Посетительница банка украла $100 и оплатила ими кредит с коммуналкой
Тестомесильная машина убила женщину в Чаусах
В Гомеле завершено расследование дела об изнасиловании 20-летней девушки рецидивистом
Щедрый кавалер украл у девушки из сейфа золото и 5000 долларов
Школьник вменяем. Завершено расследование убийства в Столбцах
Продажи надувных матрасов во время II Европейских игр выросли втрое, постельного белья – вдвое, а посуды – на треть
Совмин поручил зампредседателю КГБ представлять интересы государства на "Нафтане"
Совмин назначил зампредседателя КГБ представлять интересы государства на "Нафтане"
Улица Короткевича в Минске на самом деле названа в честь подпольщика. Угадайте самое популярное название улицы
Погода в Беларуси на 5 июля: оранжевый уровень из-за сильного ветра