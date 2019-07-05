2019-07-05T12:42:59+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гомеле завершено расследование дела об изнасиловании 20-летней девушки рецидивистом

Житель Буда-Кошелевского района не раз отсидел, крал, избивал и насиловал женщин с 16 лет, но каждый раз оказывался на свободе
Алла Белуга
Поделиться:
Фото: Следственный комитет.Фото: Следственный комитет.
Изменить размер текста:

Гомельский городской отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела в отношении 33-летнего уроженца Буда-Кошелевского района. Он обвиняется в совершении сразу нескольких преступлений в Гомеле.

Следствием установлено, что 18 марта 2019 года обвиняемый приехал в Гомель из Российской Федерации, где на протяжении последних пяти лет отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В ночь с 18 на 19 марта мужчина решил отметить свое освобождение. Со случайным прохожим он распил спиртное и поехал с ним искать женщин. Оказавшись на улице Советской возле остановки общественного транспорта «Университет», обвиняемый избил 33-летнюю женщину. Он беспричинно наносил ей удары по различным частям тела, хватал за волосы и одежду, ударял ее о конструкцию остановки.

В вечернее время 25 марта возле многоквартирного дома на улице Ефремова мужчина в присутствии посторонних граждан совершил хулиганские действия в отношении 29-летней прохожей.

На этом обвиняемый не остановился и через пару часов возле многоквартирного дома на проспекте Космонавтов, используя превосходство в физической силе, внезапно напал на 20-летнюю девушку. Подавив волю к сопротивлению, обвиняемый совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера и изнасилование. После этого под угрозой физической расправы забрал у нее 5 рублей. Убежав с места преступления, мужчина потратил их в игровом клубе на пиво и сигареты.

При сборе характеризующего материала на обвиняемого установлено, что ранее он уже дважды привлекался к уголовной ответственности за изнасилование. Преступления были совершенны на территории Беларуси и России. Причем впервые он надругался над женщиной, когда ему было 16 лет.

В Беларуси он также привлекался к уголовной ответственности за кражи, угон, особо злостное хулиганство, умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения.

На основании собранных по делу доказательств Гомельским городским отделом СК мужчине предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь:

ч. 1 ст. 339 (хулиганство);

ч. 2 ст. 339 (злостное хулиганство);

ч. 1 ст. 167 (иные действия сексуального характера, совершенные вопреки воле потерпевшей с применением насилия и угроз его применения);

ч. 2 ст. 166 (изнасилование);

ч. 1 ст. 207 (разбой).

Согласно заключению комплексной стационарной психиатрической экспертизы, обвиняемый страдает эмоционально-неустойчивым расстройством личности. Однако психическое расстройство не лишало его возможности осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими. Он не нуждается в применении принудительных мер безопасности и лечения.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Дали лопату и заставили выкопать себе яму, потом засыпали его песком». Трое вымогателей требовали у сельчанина 600 долларов
Пьяный подросток угнал автомобиль, который потом сгорел от столкновения с камнем
Украденный велосипед Lamborghini нашли в Минске. Хозяин, отзовись!
Бывший помощник президента получил 12 лет за взятки
Посетительница банка украла $100 и оплатила ими кредит с коммуналкой
Тестомесильная машина убила женщину в Чаусах
Во Владивостоке нашли одного из лидеров гомельской банды Морозова. Ему грозит расстрел
Щедрый кавалер украл у девушки из сейфа золото и 5000 долларов
Школьник вменяем. Завершено расследование убийства в Столбцах
Продажи надувных матрасов во время II Европейских игр выросли втрое, постельного белья – вдвое, а посуды – на треть
Совмин поручил зампредседателю КГБ представлять интересы государства на "Нафтане"
Совмин назначил зампредседателя КГБ представлять интересы государства на "Нафтане"
Улица Короткевича в Минске на самом деле названа в честь подпольщика. Угадайте самое популярное название улицы
Погода в Беларуси на 5 июля: оранжевый уровень из-за сильного ветра