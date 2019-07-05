В Гомеле завершено расследование дела об изнасиловании 20-летней девушки рецидивистом

Житель Буда-Кошелевского района не раз отсидел, крал, избивал и насиловал женщин с 16 лет, но каждый раз оказывался на свободе

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Гомельский городской отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела в отношении 33-летнего уроженца Буда-Кошелевского района. Он обвиняется в совершении сразу нескольких преступлений в Гомеле.

Следствием установлено, что 18 марта 2019 года обвиняемый приехал в Гомель из Российской Федерации, где на протяжении последних пяти лет отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В ночь с 18 на 19 марта мужчина решил отметить свое освобождение. Со случайным прохожим он распил спиртное и поехал с ним искать женщин. Оказавшись на улице Советской возле остановки общественного транспорта «Университет», обвиняемый избил 33-летнюю женщину. Он беспричинно наносил ей удары по различным частям тела, хватал за волосы и одежду, ударял ее о конструкцию остановки.

В вечернее время 25 марта возле многоквартирного дома на улице Ефремова мужчина в присутствии посторонних граждан совершил хулиганские действия в отношении 29-летней прохожей.

На этом обвиняемый не остановился и через пару часов возле многоквартирного дома на проспекте Космонавтов, используя превосходство в физической силе, внезапно напал на 20-летнюю девушку. Подавив волю к сопротивлению, обвиняемый совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера и изнасилование. После этого под угрозой физической расправы забрал у нее 5 рублей. Убежав с места преступления, мужчина потратил их в игровом клубе на пиво и сигареты.

При сборе характеризующего материала на обвиняемого установлено, что ранее он уже дважды привлекался к уголовной ответственности за изнасилование. Преступления были совершенны на территории Беларуси и России. Причем впервые он надругался над женщиной, когда ему было 16 лет.

В Беларуси он также привлекался к уголовной ответственности за кражи, угон, особо злостное хулиганство, умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения.

На основании собранных по делу доказательств Гомельским городским отделом СК мужчине предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь:

ч. 1 ст. 339 (хулиганство);

ч. 2 ст. 339 (злостное хулиганство);

ч. 1 ст. 167 (иные действия сексуального характера, совершенные вопреки воле потерпевшей с применением насилия и угроз его применения);

ч. 2 ст. 166 (изнасилование);

ч. 1 ст. 207 (разбой).

Согласно заключению комплексной стационарной психиатрической экспертизы, обвиняемый страдает эмоционально-неустойчивым расстройством личности. Однако психическое расстройство не лишало его возможности осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими. Он не нуждается в применении принудительных мер безопасности и лечения.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.