2019-07-05T11:48:58+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Тестомесильная машина убила женщину в Чаусах

Работнице предприятия было 52 года
Алла Белуга
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Место происшествия. Фото: Следственный комитет.Место происшествия. Фото: Следственный комитет.
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В Чаусах следователи устанавливают обстоятельства смертельного травмирования рабочей.

По данным следствия, 4 июля около 22.00 на производственном участке Чаусского РайПО погибла 52-летняя работница. При выполнении работ на тестомесильной машине она получила смертельную травму.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, изъяла документацию по охране труда и технике безопасности, опросила коллег погибшей. Для установления причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу.

По факту гибели женщины проводится проверка Чаусским районным отделом Следственного комитета.

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