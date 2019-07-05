Тестомесильная машина убила женщину в Чаусах

Работнице предприятия было 52 года

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В Чаусах следователи устанавливают обстоятельства смертельного травмирования рабочей.

По данным следствия, 4 июля около 22.00 на производственном участке Чаусского РайПО погибла 52-летняя работница. При выполнении работ на тестомесильной машине она получила смертельную травму.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, изъяла документацию по охране труда и технике безопасности, опросила коллег погибшей. Для установления причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу.

По факту гибели женщины проводится проверка Чаусским районным отделом Следственного комитета.