2019-07-05T12:45:02+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Посетительница банка украла $100 и оплатила ими кредит с коммуналкой

Теперь 39-летней жительнице Копыльского района грозит до трех лет лишения свободы
Алла Белуга
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Женщина решила свои финансовые вопросы с помощью потерянных другой дамой 100$.Женщина решила свои финансовые вопросы с помощью потерянных другой дамой 100$.
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Поход в банк для 39-летней жительницы Копыльского района обернулся уголовным делом. Ее обвиняют в хищении валюты, которую обронила посетительница банка. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Инцидент произошел в конце июня, когда 57-летняя бизнес-вумен сдавала выручку в одном из отделений банка. Перед уходом женщина купила $100 и вместе с квитанцией отложила банкноту в сторону. Пока клиентка разбиралась со сдачей, валюта упала на пол.

- Подобрала утерянную купюру уже следующая посетительница, которая сразу обменяла деньги и потратила их на выплату кредита и коммунальных платежей, - рассказал старший оперуполномоченный уголовного розыска Копыльского РОВД Андрей Бродский.

Хозяйка валюты опомнилась дома и сообщила об утере в милицию. Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и быстро нашли злоумышленницу, а также возбудили уголовное дело по ст. 205 УК (кража). Ей грозит до трех лет лишения свободы.

В МВД напомнили, что умышленное присвоение чужого имущества, ценностей, денег влечет ответственность, в том числе уголовную.

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