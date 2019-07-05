2019-07-05T13:08:06+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Бывший помощник президента получил 12 лет за взятки

Сергей Ровнейко занял должность помощника президента по Гродненской области в июне 2015-го, а уже в 2016 году попался на взятках
Алла Белуга
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Фото: grodnonews.byФото: grodnonews.by
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Верховный суд 4 июля в закрытом судебном заседании рассмотрел уголовное дело в отношении Сергея Ровнейко и Дмитрия Тихомолова, сообщила пресс-служба Верховного суда.

Сергей Ровнейко работал помощником Президента Беларуси - инспектором по Гродненской области. Дмитрий Тихомолов - гендиректором "Вестерн Технолоджиз" и председателем Белорусской федерации бокса.

Приговором суда Сергей Ровнейко признан виновным в получении взятки в крупном размере. На основании ч. 3 ст. 430 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества. Он также лишен на 5 лет права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей и осуществлением функций представителя власти.

Дмитрий Тихомолов признан виновным в даче взятки в крупном размере. Согласно ч. 2 ст. 431 УК суд приговорил его к лишению свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, должность помощника президента по Гродненской области Сергей Ровнейко занял в июне 2015-го, а в поле зрения властей попал уже в 2016 году, тогда его подозревали в получении взяток. Но задержали только год назад с поличным при вымогательстве и получении взятки в 200 тысяч долларов.

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