2019-07-05T13:42:55+03:00
Общество
КП Беларусь

Украденный велосипед Lamborghini нашли в Минске. Хозяин, отзовись!

Детский трехколесник украли прошлой весной
Алла Белуга
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Стоит велосипед около 150 долларов.Стоит велосипед около 150 долларов.
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Трехколесный детский велосипед крали весной 2018-го с детской площадки в Минске, на ул. Волоха. Теперь милиция нашла пропажу и ищет владельца. Милиция просит хозяина люксового велосипеда обратиться в Московское РУВД (ул. Грушевская, 9) или по телефонам: (8 029) 315-87-42, (8 033) 381-52-52.

Этот велосипед является лицензионной моделью, на которой разрешено размещение логотипов и эмблемы производителя гоночных автомобилей Lamborghini. Стоит куда дешевле автомобиля - всего около 150 долларов.

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