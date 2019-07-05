Украденный велосипед Lamborghini нашли в Минске. Хозяин, отзовись!

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Трехколесный детский велосипед крали весной 2018-го с детской площадки в Минске, на ул. Волоха. Теперь милиция нашла пропажу и ищет владельца. Милиция просит хозяина люксового велосипеда обратиться в Московское РУВД (ул. Грушевская, 9) или по телефонам: (8 029) 315-87-42, (8 033) 381-52-52.

Этот велосипед является лицензионной моделью, на которой разрешено размещение логотипов и эмблемы производителя гоночных автомобилей Lamborghini. Стоит куда дешевле автомобиля - всего около 150 долларов.