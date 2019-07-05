Пьяный подросток угнал автомобиль, который потом сгорел от столкновения с камнем

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В агрогородке Одельск под Гродно нетрезвый 16-летний парень на угнанной машине врезался в камень. В итоге автомобиль сгорел, сообщает Гродненская ГАИ. Авария произошла вечером 4 июля.

- 16-летний парень выпивал с товарищами. Потом решил отправиться домой, в соседнюю деревню, и на улице заметил припаркованный "Рено" с ключами в замке зажигания. Парень решил этим воспользоваться, - рассказали в ГАИ.

Из-за отсутствия водительских навыков уже при выезде со двора он повредил скамейку. А на проселочной дороге юный водитель не справился с управлением, съехал за пределы дороги и наскочил на высокий камень. От удара автомобиль воспламенился и полностью сгорел. Подросток испугался, выбросил ключи от авто и побежал домой. В деревне его задержали очевидцы происшествия и вернули на место ДТП, где его уже ждали сотрудники ГАИ. Содержание алкоголя в его организме превысило допустимое более чем в 2,5 раза.