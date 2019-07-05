2019-07-05T15:05:17+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Дали лопату и заставили выкопать себе яму, потом засыпали его песком». Трое вымогателей требовали у сельчанина 600 долларов

Вымогателям из Дзержинска от 16 до 26 лет
Алла Белуга
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Проверка показаний на месте. Фото: Следственный комитет.Проверка показаний на месте. Фото: Следственный комитет.
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По данным следствия, трое жителей Дзержинского района под предлогом необходимости погашения надуманного долга угрожали убийством 29-летнему односельчанину. Обвиняемыми признали двух парней 26-ти и 16-ти лет, а также девушку 20-ти лет.

Ночью на автомобиле они приехали к дому потерпевшего, принудили залезть в багажник и вывезли в лес. Угрожая физической расправой, дали мужчине лопату и заставили выкопать яму. Потом засыпали его песком и требовали передать им 600 долларов США. Получив согласие, обратно привезли в багажнике домой в деревню, - сообщают в следственном комитете.

Троих обвиняемых в вымогательстве (ч. 2 ст. 208 УК РБ) заключили под стражу. Окончательная квалификация действиям подследственных будет дана по результатам расследования.

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