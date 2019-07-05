2019-07-05T16:06:55+03:00
Общество
КП Беларусь

Ответственность за пьяное вождение ужесточат

За 0,3 промилле алкоголя - штраф в 2550 рублей и конфискация прав на 3 года, за 0,8 промилле - в два раза больше
Алла Белуга
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Пьяный с 0,8 промилле заплатит штраф более 2,5 тысяч долларов.Пьяный с 0,8 промилле заплатит штраф более 2,5 тысяч долларов.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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ГАИ предлагает ввести разные штрафы за разные степени опьянения. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк.

Штрафовать планируют начиная с 0,3 промилле алкоголя в крови. В этом случае штраф составит 100 базовых величин (одна базовая - 25,5 рублей), а кроме него - лишение прав на три года. Дальше - больше. При опьянении от 0,8 промилле штраф составит 200 базовых, а лишение прав - уже на 5 лет.

- Мы согласовали (правки в законодательстве. - Прим. ред.) со всеми заинтересованными, нас поддержали по ужесточению. Думаю, что при переработке КоАП эта норма будет внесена, - сказал Дмитрий Корзюк.

Сейчас за нетрезвое вождение либо отказ от прохождения освидетельствования предусмотрен штраф от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. А вот если водитель попадается пьяным второй раз в течение года, у него конфискуют автомобиль и привлекут не к административной, а к уголовной ответственности.

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