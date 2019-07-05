БАТЭ обыграл «Динамо» Минск в матче чемпионата Беларуси

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В Минске на стадионе «Трактор» прошел матч 14-го тура чемпионата Беларуси по футболу между столичным «Динамо» и борисовским БАТЭ. Эту встречу давно называют белорусским «класико» футбола. До игры БАТЭ шел с 31 очком на втором месте, «Динамо» с 25 баллами на четвертом.

Первый тайм прошел в позиционной борьбе, опасных моментов было крайне мало. Первый, по сути, состоялся на 39-й минуте - Игорь Стасевич оказался первым на подборе и точно пробил под перекладину. "Динамо" ответило ударом Алексея Гавриловича со штрафного - штанга.

После перерыва Динко Треботич сравнял счёт. Но последнее слово осталось за БАТЭ - Неманья Милич воспользовался потерей мяча и завершил голом атаку. 2:1 - победа БАТЭ!

Отметим, что матч посетил мэр Минска Анатолий Сивак, его комментарий читайте скоро на сайте. На следующей неделе БАТЭ стартует в квалификации Лиги чемпионов и встретиться с польским «Пястом», минское «Динамо» - в квалификации Лиги Европы сыграет с латвийской «Лиепаей».