Минобразования ответило на нападки, связанные с одной отсрочкой от призыва

В аспирантуру в этом году планируют принять чуть больше тысячи человек. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

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Поправки об одной отсрочке от призыва, предусмотренные законом «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства», не окажут существенного влияния на поступление в магистратуру и аспирантуру тех, кто мотивирован к научно-педагогической деятельности. Об этом заявили belta.by в Министерстве образования, проведя оценку возможных рисков для системы профобразования в связи с вступлением в силу закона.

В этом году высшие учебные заведения окончили 56 тыс. выпускников, в магистратуру на бюджетную форму планируется принять 3 тыс., в аспирантуру - чуть более тысячи человек. Как отметили в Минобразования, в отличие от высшего образования I ступени, которое ориентировано на рынок труда, подготовка на II ступени высшего образования формирует знания, умения и навыки научно-педагогической и научно-исследовательской работы и проводится в соответствии с потребностями науки, инновационной и образовательной деятельности.

- Для трудоустройства по широкому спектру специальностей в народно-хозяйственном секторе магистерская степень не требуется. В министерстве считают, что поправки не затрагивают конституционное право на образование. Более того, в связи с вступлением в силу указанного закона гражданам, которые уволены со срочной военной службы (службы в резерве) и имеют рекомендации воинских частей, планируется расширить льготы при поступлении в учреждения высшего образования, - сообщает БелТА.