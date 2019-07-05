Погода в Беларуси на выходные: снова оранжевый уровень и шквалистый ветер

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Похоже, скоро белорусы настолько привыкнут к штормовым предупреждениям Белгидромета, что просто перестанут обращать на них внимание. Так происходит во всех климатически неблагоприятных странах Латинской Америки или Японии.

Итак, белорусский прогноз погоды на выходные снова печален: оранжевый уровень опасности. В субботу, 6 июля, во многих районах республики и в Минске ожидается порывистый холодный ветер до 15 - 20 м/с. Будет облачно с прояснениями. Преимущественно по северо-востоку - кратковременные дожди, в дневные часы местами грозы. Ветер западный порывистый, днем во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6.. +12 °С, максимальная в середине дня +15...+21 °С, по югу до +23 °С. Атмосферное давление будет падать.

В воскресенье, 7 июля, будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8...+15 °С, максимальная днем +16.. +23 °С, по югу до +25 °С.

К слову, у Белгидромета есть шкала цветовых уровней опасности:

Зеленый уровень - опасных и неблагоприятных явлений погоды не ожидается.

Желтый - погодные условия потенциально опасны: возможны осадки, грозы, возрастание порывов ветра, высокие или низкие температуры и др. Эти явления погоды обычны для территории страны, но временами могут представлять опасность для отдельных видов социально-экономической деятельности.

Оранжевый - погодные условия представляют реальную опасность: шквалы, ливни, грозы, град, жара, морозы, снегопады, метели и пр. Природные явления могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительному материальному ущербу, также возможны человеческие жертвы.

Красный уровень - погодные условия очень опасны: ураган, проливные дожди, очень сильные снегопады, крупный град, чрезвычайная пожарная опасность и др., которые могут вызвать серьезный материальный ущерб, человеческие жертвы.