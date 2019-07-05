87-летнюю минчанку ограбили настоящие газовщики

Грабители по-настоящему работали в предприятии, устанавливающем газовые датчики, но добросовестным их труд не назовешь. Фото: ГУВД Мингорисполкома.

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Ранее «Комсомолка» сообщала о происшествии в Орше, где грабитель украл у 81-летней горожанки сумку с едой и деньгами. И вот стало известно о еще одном ограблении пожилой женщины, но уже в столице.

В Милицию обратилась 87-летняя минчанка, сообщают в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома. Пенсионерка рассказала, что впустила в квартиру двух молодых мужчин, которые сказали, что работают в фирме и занимаются датчиками загазованности и задымления. Но когда газовщики ушли – в тайнике бабушка не обнаружила 1500 долларов.

– Пожилая женщина сказала, что пришли в квартиру молодые люди не в форменной одежде, но на входе показали удостоверения с печатями, и доверчивая хозяйка их впустила, – уточнили в пресс-службе.

Молодые люди показали удостоверения и бабушка впустила их в квартиру. Фото: ГУВД Мингорисполкома.

Еще злоумышленники провели старушке «инструктаж» по пользованию газовым оборудованием, за что затребовали заплатить на месте 10 рублей. Потом они разделились: один отвлекал бабушку на кухне, рассказывая о нюансах чудо-прибора, а другой – обшаривал квартиру, пока не нашел все сбережения пенсионерки.

– Обидчиков пожилой женщины задержали оперативники. Ими оказались 21 и 22-летний могилевчане. Они, действительно, работали в организации, которая занимается установкой приборов, котнтролирующих исправность газового оборудования. Но работу мужчины использовали как преступное прикрытие. Украденные у бабушки деньги они потратили всего за пару дней: на еду, одежду, рестораны, кино и другие развлечения, – пояснили правоохранители.

Ранее газовщики-грабители к уголовной ответственности не привлекались. Дело передано в СК на правовую оценку. За тайное хищение имущества каждый из криминального дуэта может лишиться свободы на 4 года.