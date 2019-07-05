2019-07-05T18:45:27+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Школьница пришла в гости к подружке с ночевкой, а ушла с кошельком ее мамы

В Барановичах 15-летнюю девочку обвиняют в краже
Надежда БУТОВИЧ
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Девочка рано утром ушла из квартиры и забрала кошелек.Девочка рано утром ушла из квартиры и забрала кошелек.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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О криминальном происшествии в районном центре сообщают в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

В милицию Барановичей обратилась 32-летняя горожанка. Женщина рассказала, что после «пижамной вечеринки» у нее пропало портмоне со всеми деньгами и картами. Горожанка назвала и подозреваемую: к ее дочке приходила подружка, и именно после ее ухода из квартиры пропал кошелек с крупной суммой наличности.

– Оперативники совместно с сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних выехали на место происшествия и установили, что в краже кошелька, действительно, виновна 15-летняя школьница. Девочка уходя после ночевки рано утром из квартиры подруги, забрала кошелек ее мамы со всеми деньгами. Ущерб составил 112 белорусских рублей, – уточнили правоохранители.

Против несовершеннолетней преступницы за кражу возбуждено уголовное дело.

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