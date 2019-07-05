2019-07-05T19:21:08+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Так увлеклись, что не реагировали ни на слова, ни на ведро воды с балкона»: в Ганцевичах задержали слишком пылких любовников

За секс в публичном месте им может грозить уголовная статья
Надежда БУТОВИЧ
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Общественность шокировали интимом 22-летний парень с 41-летней женщиной.Общественность шокировали интимом 22-летний парень с 41-летней женщиной.
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История произошла в Ганцевичах еще 20 июня, информирует 1reg.by. От жителей райцентра с улицы Строителей вечером около 21.20 часов поступил звонок в милицию. Звонившая женщина рассказала, что прямо под окнами многоэтажки, где она проживает, какая-то парочка устроила «любовные игрища». На замечания и окрики прохожих увлеченные любовники никак не реагируют. Даже вылитое с балкона ведро воды им не помешало – просто перешли под козырек подъезда.

– На место происшествия выехали оперативники, но к тому моменту «интимное свидание» уже закончилось. Тем не менее, правоохранителям удалось узнать нарушителей общественного порядка. Ими оказались 22-летний безработный местный житель и его пассия – безработная 41-летняя горожанка. Парочка была в стельку пьяной, когда вздумала предаться любовным утехам у всех на виду, – пояснили в милиции.

Против обоих несдержанных любовников заведены уголовные дела. Их обвиняют в хулиганстве и могут максимально лишить свободы на 6 лет.

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